アイリスフーズ（仙台市）は２８日、パックご飯「低温製法米のおいしいごはん」約２０万食分を自主回収すると発表した。ふたの接着が不十分で密閉できず、カビや菌が混入した可能性があるため。現時点で健康被害は確認されていないという。対象は佐賀県の鳥栖工場で生産し、賞味期限が２０２６年５月の製品。１食用と１０食入りセットの２種類がある。今年６月以降、購入客から「ご飯が変色している」などの問い合わせが２５件