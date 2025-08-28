夏が旬の果物といえば、みずみずしい桃。ほどよい甘さと爽やかな香りで、この季節ならではの楽しみですよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、桃を使った簡単レシピを教えてもらいました。まるで食べるピーチティー！おもてなしにもぴったりな桃スイーツ今回は、桃の甘さにアールグレイの華やかな香りを合わせた、ちょっとぜいたくなコンポートです。【写真】桃を紅茶で10分煮るふんわり香る紅茶の風味が桃の爽やかな甘みを引