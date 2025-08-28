「ＤｅＮＡ−阪神」（２８日、横浜スタジアム）阪神の熊谷敬宥内野手が試合前練習で屈強な前腕をのぞかせるシーンがあった。抜群の守備センスと機動力に加え、今年はバッティングでも光る働きを見せている熊谷。今季は１０２打席に立ち、打率は・２８３をマーク。出場機会が限られた中で、得点圏打率は驚異の・４５８を記録している。２７日のＤｅＮＡ戦でも大山が先制の適時二塁打を放った直後、なおも１死三塁から前進守