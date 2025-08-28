アメリカで、また銃乱射事件です。中西部・ミネソタ州の学校で銃撃事件が発生し、児童2人が死亡、17人が負傷しました。事件はミネソタ州のミネアポリスで起きました。現場にいた子ども「私は教会にいて大きな音が聞こえました。花火が上がっているのかと思ったら銃撃で本当に怖かった」27日、幼児から中学生までが通うカトリック系の学校で、礼拝中の生徒らが建物の外から窓越しにライフル銃などで撃たれました。8歳と10歳の児童2