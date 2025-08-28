阪神は２８日、ネルソン投手、湯浅京己投手を出場選手登録した。早川太貴投手と、岡留英貴投手を抹消した。早川は２７日のＤｅＮＡ戦でプロ初先発し、初勝利を挙げていた。セ・リーグではほかにＤｅＮＡが梶原昂希外野手を抹消し、代わって森唯斗投手、知野直人内野手を登録。ヤクルトは吉村貢司郎投手を、中日は仲地礼亜投手を登録した。