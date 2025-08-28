29日の県内は、広く晴れて厳しい暑さとなる見込みです。薩摩地方では伊佐を中心に昼過ぎに雷を伴う雨の可能性があり、突風や落雷に注意が必要です。大隅地方は晴れて雨の心配は少なく、猛烈な暑さとなるため朝晩の涼しい時間を活用すると良いでしょう。種子島・屋久島地方は青空が広がり、天気の崩れはなさそうです。奄美地方は雲が多く、にわか雨や雷の可能性があります。週末は種子屋久・奄美地方で雨、日曜は曇り、月曜は晴