女優の上野樹里が２８日、都内で行われた「ミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」（９月６〜７日＝台湾・ＴａｉｐｅｉＭｕｓｉｃＣｅｎｔｅｒ、９月１３〜１５日＝東京ガーデンシアター）の製作発表記者会見に出席した。二ノ宮知子氏の大人気漫画が原作。天才的なピアノの才能を持つ“のだめ”こと野田恵と、指揮者を目指すエリート音大生・千秋真一の出会いと成長を描く。ドラマ（２００６〜