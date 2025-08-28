◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第１日（２８日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）ツアー未勝利の２７歳、大出瑞月（ノットグローバルホールディングス）が４バーディー、１ボギーの３アンダー７０で回り上々のスタートを切った。最終１８番で１・５メートルを沈めてパーをセーブ。「普通。全部普通。危ないことはしていないだけ。攻めていないわけじゃないけど、そんなにブイブイいわせているわけでも