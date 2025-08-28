東京のJR上野駅に向かっていた上越新幹線の車内でモバイルバッテリーが発火する事故がありました。 新潟発東京行きの上越新幹線が上野駅に向かっていた午前8時ごろ、車内で「モバイルバッテリーから出火した」と通報がありました。50代の乗客の男性がキャリケースから煙が出ているのを見つけ、中身を確認したところモバイルバッテリーが燃えていたということです。火はすぐに消し止められましたが、この