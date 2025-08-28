熊本県は8月の記録的な大雨による被害を受け、最大で150戸の仮設住宅を建設する考えを明らかにしました。 【写真を見る】「大雨被害で900世帯が住宅失う」熊本県は仮設住宅を最大150戸建設へ補正予算に85億円 県は今回の大雨被害で被災し、住宅を必要とする人たちは約900世帯に上ると推計しています。 そのため県は、民間の賃貸住宅を借りて応急的な仮設住宅として提供する「みなし仮設住宅」750戸分の予算を確保しました。残