新潟県長岡市は8月28日、ふるさと納税について、賞味期限切れの返礼品を発送していたことが判明したと発表しました。賞味期限が切れた状態で発送されていたのは、長岡市の冷凍海産物を扱う事業者が発送した「のどぐろ一夜干し3尾」です。ふるさと納税1万8000円の寄付に対する返礼品で、寄付者は1人でした。8月24日に、配送された商品が期限切れであったと寄付者から市へ連絡があり、市が事業者に対しヒアリングと現地調査を実施。