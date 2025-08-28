日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子新会長が２８日、東京都庁を訪れ、会長就任後、初めて小池百合子都知事を訪問した。橋本会長は「（６月末の就任後）すぐに来ることができず大変申し訳なく思っています。そういう中でこうして正式にＪＯＣ会長の就任のご挨拶の機会をうれしく思っています。また、東京五輪・パラリンピックの組織委員会の会長の折には、１年延期という大変、困難な状況のなか、開催をご理解をいただ