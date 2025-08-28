高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となっています。鹿児島市では午後3時半現在、周囲から雷の「ゴロゴロ」という音が聞こえています。 気象庁ホームページの雨雲レーダーでは、鹿児島市や姶良市付近に発達した雨雲が確認できます。県などの雨量計では、午後3時半までの1時間に霧島市高千穂で29ミリ、薩摩川内市山田で20ミリ、姶良市鍋倉で20ミリの強い雨を観測しています。