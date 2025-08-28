◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が先発登板し、5回1失点9奪三振と好投を見せ、勝利投手になった試合では、ドジャースに三振の球団記録が生まれました。ドジャースはこの日レッズから27個のアウトを奪い、そのうち19個で三振を奪いました。これは球団のシーズン最高記録であり、少なくとも1901年以降の9イニングの試合における球団記録となりました。大谷選手は5回までの15個のアウトの