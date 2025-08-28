8月29日（金）の『徹子の部屋』に、伊吹吾郎が登場する。【映像】『徹子の部屋』に女性初の快挙をはたした落語家が登場！弟子入りまでには苦労もドラマ『水戸黄門』で格さん役を17年務めた伊吹は79歳、現在は一人暮らしをしているという。時代劇の撮影で長く京都に単身赴任をしていたため家事は得意で、洗濯は3回に分けて行い、アイロンがけが要らないようピシッと伸ばして干すのだそう。伊吹の趣味はフラメンコギターで、番組でも