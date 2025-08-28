【動画】元公務員のルーキー・早川太貴が躍動！｜https://youtu.be/7u1HhEoenoQ ＜2025年8月27日（水）プロ野球 DeNA 1-2 阪神＠横浜＞ プロ野球、DeNA対阪神の一戦。前日9回2アウトから逆転決勝ホームランを放った阪神の大山悠輔選手（30）が、この日も勝負強さを発揮した。 阪神は「元公務員」という異色の経歴を持つ早川太貴投手（25）がプロ初先発を飾った。北海道・北広島市役所の元職員という珍しい経