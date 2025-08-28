ドル円１４７．２５近辺、ユーロドル１．１６３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147.25近辺、ユーロドルは1.1635近辺での推移。 ドル円は上値の重い展開。東京午前の147.49近辺を高値に、足元では147.00付近まで下押しされている。ただ、足元では下げ渋り。ユーロドルは上に往って来い。1.1633から1.1655の狭いレンジでの値動きにとどまっている。ユーロ円はドル円と同様に軟調な流