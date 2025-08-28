27日夕方、東京・府中市にあるマンションの駐車場に止められた車から見つかった男女の遺体について、2人の身元が判明しました。27日午後6時すぎ、東京・府中市にあるマンションの駐車場に止められた車内で、助手席に男性、後部座席に女性が死亡しているのが見つかりました。この2人について警視庁は、東京都府中市の職業不詳・矢島亮司さん（32）と、東京都大田区の職業不詳・川下蘭さん（19）と明らかにしました。捜査関係者によ