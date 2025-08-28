日本時間１６時００分にスイス実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）16:00 予想0.2%前回0.5%（前期比) 予想1.4%前回2.0%（前年比)