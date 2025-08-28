中居正広氏と女性をめぐる一連の問題で、フジテレビが港浩一前社長と大多亮元専務に対して50億円の損害賠償訴訟を起こしました。フジテレビは、港浩一前社長と大多亮元専務の2人に対し損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に起こしました。請求額は2人あわせて50億円です。元タレントの中居正広氏と元社員の女性アナウンサーとのトラブルをめぐって、港浩一氏は今年1月…フジテレビ港浩一 社長（当時）［今年1月］「人権・