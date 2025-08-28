円買い優勢、ドル円は一時１４７円ちょうど付近まで下落＝東京為替概況 東京終盤は円買いが優勢。ドル円は、午前に１４７円台前半で小動きとなったあと、昼過ぎに発表された日本２年債入札の低調な結果から利回りが小幅に上昇したことで円が買われ、一時１４７．０８付近まで下落した。その後、中川日銀審議委員が金融経済懇談会で「日銀の経済・物価の見通しが実現すれば政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく