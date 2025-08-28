中国、鉄鋼生産削減を推進へ、過剰能力問題受け＝ロイター 中国政府は過剰生産能力問題に取り組む中、２０２５年から２６年にかけて鉄鋼生産削減を推進する。ロイターが公文書を確認し、関係筋も内容が正確だと確認した。