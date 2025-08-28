ソニー音楽財団は、未就学児から入場できる人気クラシック・コンサート・シリーズ「Concert for KIDS」の新企画「ソニー音楽財団Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜」を11月26日(水)に豊洲シビックセンターホール(東京都)で開催します。 ソニー音楽財団Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ！〜  ソニー音楽財団は、未就学児から入場できる人気クラシック・コンサート・シリーズ「Concert for KIDS」の新