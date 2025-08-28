「XJAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が28日、東京・港区のグランドハイアット東京で行われた、自身がプロデュースしたワイン「Y by YOSHIKI」新ヴィンテージ発表会・試飲会に出席。今回コラボした画家の奈良美智氏（65）と互いの共通点を語った。2009年に誕生した「Y by YOSHIKI」。こだわりを感じる味わいが人気で、普段のライフスタイルにも寄り添うワインとなっている。今年は、3種類の新ヴィンテージがリリースされ、9月2