県やJAなどで構成する米作改良対策本部はきょう、生産部会の会合を開き、猛暑によるコメ粒の胴割れを防ぐため早めの刈り取りを徹底するよう申し合わせました。会合ではこの夏の暑さや降水量のデータに加え、向こう1か月の平均気温は高く推移し、降水量はほぼ平年並みとの見通しが示されました。イネは、猛暑や乾燥、刈り遅れなどでコメの粒にひびが入る「胴割れ」が発生することが分かっています。今年は、コシヒカリの穂が