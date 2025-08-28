伊藤沙莉（31）が28日、都内の日本女子大成瀬記念講堂で行われた主演映画「風のマジム」（芳賀薫監督、9月5日から沖縄県先行公開、同12日（金）から全国公開）日本女子大夏期特別教室に出席した。約300人の学生を前にしてのトークで「失敗は基本的にするものと思って生きているし、反省、後悔…なんで？って思うけど、すると思ったら怖くない。死にはしないし」と語った。また「格好良く生きようと思っていない」とも語った。「