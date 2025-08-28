「XJAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が28日、東京・港区のグランドハイアット東京で行われた、自身がプロデュースしたワイン「Y by YOSHIKI」新ヴィンテージ発表会・試飲会に出席。23日の公演中、観客による接触行為により右手を負傷してから初の公の場で、元気な姿を見せた。22日から同所で「『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN』 KURENAI」を開催中。3度目の首の手術を乗り越えての開催で、31日までで