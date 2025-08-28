ドラマ制作班の奮闘と７月人事中居正広（53）の女性トラブルを発端に、未曽有の危機に直面したフジテレビ。「スポンサーが離れた影響がキャスティングに表れています。大御所はほぼゼロ。旧ジャニーズも『嵐』や『Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ』らメインどころは他局に持っていかれている。『明日はもっと、いい日になる』主演の福原遥（26）はいい俳優だけど、看板枠の月９主演としてはいささか弱い」（芸能プロ幹部）まさに″フジシ