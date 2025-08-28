新潟県内で「新型コロナウイルス」の感染者数が6週連続で増加しています。県によりますと県内でも新型コロナの変異株・通称“ニンバス”による感染が確認され、この夏は、ほぼニンバスによる感染とみられています。“ニンバス”は、のどに強い痛みを伴い、発熱やせきの症状もみられるのが特徴とされています。28日発表の県感染症情報によりますと、新型コロナの1定点医療機関あたりの感染者数は8月24日までの1週間で12.19人となり