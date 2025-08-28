お笑い芸人のひょうろく（38）が28日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。建築関係の仕事をしていたと明かした。「建築のお仕事をされていたんですよね？」と水を向けられたひょうろくは、「昔、ちょっとやったことあります」と告白。「設計をやっていたんですけど。“ちょっと難しいか”と言われて、他の部署に飛ばされてしまって」と話した。キャスターの博多華丸・大吉の博多大吉が「ごめんね、深堀しちゃっ