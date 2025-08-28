28日（木）、広島東洋カープ由宇練習場でのウエスタン・リーグ、対オリックス戦。広島の先発投手は杉田健、対するオリックスの先発投手は佐藤一磨。広島は3回裏、先制に成功。先頭の中村健人が左中間へのソロを放ち先制。さらに上本崇司、田村俊介、林晃汰の連打などで一死満塁とし、内田湘大がライトへ走者一掃の適時三塁打を放ち3点を追加。4点をリードする。4回表、杉田は連打と四球で無死満塁のピンチを招き、来田涼斗、