お笑いタレントの千原ジュニア（５１）、モデルの?ゆうちゃみ?こと古川優奈（２３）が２８日、都内で行われた「ＪＡ共済デジタル防災訓練発表会」に出席した。この日は２人ともジャケットを着用し、真面目な雰囲気で登場。ＪＡ共済アプリ「デジタル簿油彩訓練」の体験や、防災に関するトークを展開した。他番組でもしょっちゅう共演しているというジュニアとゆうちゃみ。ジュニアは「この子はこっから伸びるなあ。大きくな