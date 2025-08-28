第一屋製パンが2015年より毎年発売ししている、ハロウィンデザインのポケモンパンが2025年も登場！「ポケモンパンプキンメロンパン」と「ピカチュウのかぼちゃプリン風クリームパン」の2種類が発売されます☆ 第一屋製パン「ポケモンパンプキンメロンパン／ピカチュウのかぼちゃプリン風クリームパン」ハロウィンデザイン 価格：各146円（税込）発売日：2025年9月1日（月）販売地域：関東・中部・関西・中国・四国