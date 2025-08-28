２８日の債券市場で、先物中心限月９月限は５営業日ぶりに反発。２年債入札の低調な結果を受けて上げ幅が縮小したものの、マイナス圏に沈むことはなく底堅い展開だった。 ２７日に行われた米５年債入札の結果を受け、同日の米長期債相場が続伸（金利は低下）したことから国内債にも買いが先行。債券先物は前日までの下落で値ごろ感が意識されやすかったことや、月末を控えた機関投資家による保有債券の年限を長期化するため