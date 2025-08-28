いすゞ自動車が新設する自動運転車専用のテストコースのイメージ商用車大手のいすゞ自動車は28日、北海道むかわ町にある試験場の敷地内に、自動運転車専用のテストコースを新設すると発表した。実際の走行を通じてデータを収集し、自動運転技術の早期開発につなげる。2026年夏に一部コースの使用を開始し、27年9月に本格稼働する予定。テストコースの広さは約19万平方メートルで、市街地や郊外、高速路での合流などを想定した