プレミアムバンダイでは、『ブルーロックっち』の予約受付を2025年8月28日(木)16時に開始します。 プレミアムバンダイ『ブルーロックっち』  ・商品名：ブルーロックっち Blue ver./Black ver.・価格：各5,500円(税込)(送料・手数料別途)・セット内容：Tamagotchi nano colorful本体…1充電ケーブル…1・商品サイズ：Tamagotchi nano colorful本体…H約40mm×W約30mm×D約25mm・商品素材：Tamagotchi n