ロシア軍の攻撃により破壊された建物で活動する消防関係者＝28日、ウクライナの首都キーウ（AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナ首都キーウで27日深夜から28日朝にかけて、ロシア軍のミサイルや無人機による大規模な攻撃があった。集合住宅や学校に被害があり、ゼレンスキー大統領によると、子ども1人を含む少なくとも8人が死亡、数十人が負傷した。市中心部では大きな爆発音が繰り返し響いた。ゼレンスキー氏はX（旧ツイッタ