8月29日の決算発表銘柄（予定）★は注目決算 ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第1四半期決算： ラクーンＨＤ [東Ｐ] (前回15:30) 東和フード [東Ｓ] (前回12:40) ◆第2四半期決算： ★ トリケミカル [東Ｐ] (前回15:00) ピープル [東Ｓ] (前回16:30) ◆第3四半期決算： キタック [東Ｓ] (前回15:30) 合計