■投資部門別売買代金差額 (8月18日～22日) 東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ ※単位：億円（億円未満切り捨て）▲は売り越し 海外投資家信託銀行個人合計 [現金信用 ]日経平均 ( 前週比 ) 8月 ――― 第3週 ▲1,98812 1,501 [ ▲2,201 3,703 ]42,633円 ( -745 円) 第2週 5