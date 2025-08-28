28日15時45分、TOPIX先物期近2025年9月限は前日清算値比30ポイント高の3098ポイントで取引を終えた。出来高は4万3755枚だった。この日のTOPIXの現物終値3089.78ポイントに対しては8.22ポイント高。 株探ニュース