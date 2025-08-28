28日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比260ポイント高の2万7785ポイントで取引を終えた。出来高は3316枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7707.37ポイントに対しては77.63ポイント高。 株探ニュース