28日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年9月限は前日清算値比1ポイント安の776ポイントで取引を終えた。出来高は2463枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値776.06ポイントに対しては0.06ポイント安。 株探ニュース