28日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年9月限は前日清算値比1.5ポイント安の1926ポイントで取引を終えた。出来高は438枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1924.23ポイントに対しては1.77ポイント高。 株探ニュース