神宮寺勇太がInstagramを更新。Number_iの新曲「未確認領域」MVのオフショットを公開した。 【写真】コーンロウヘアが良く似合う神宮寺勇太／「未確認領域」MVビハインドショット 他 ■神宮寺勇太のギラギラな衣装に注目！ 「未確認領域」のMVで、髪の毛を細かく編み込んだコーンロウで登場した神宮寺。大きな花飾りがついた黄緑のニットカーディガンに、蛍光ピンクやオレンジが用いられた迷彩柄のパンツ、ビ