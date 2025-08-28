マーシャル諸島で行われた核実験の水中爆発によって立ち上るキノコ雲と水柱＝１９４６年７月２５日/Pictures from History/Universal Images Group/Getty Images（ＣＮＮ）米ユタ州ソルトレークシティーで１９５０〜６０年代に育ったメアリー・ディクソンさんは当時、隣のネバダ州で核実験が繰り返されていることを知らなかった。住んでいた街は、大気圏内核実験による放射性降下物の多くが流れてくる風下地区にあった。ディクソン