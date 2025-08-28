ディズニープラスの公式SNSにて、深澤辰哉と佐久間大介の『旅するSnowMan / 完全版』場面写真が公開された。 【画像】深澤辰哉＆佐久間大介のおちゃめな乾杯ショット／【画像＆動画】岩本照＆向井康二の仲良しオフショット＜第2話＞ 9月7日17時より配信となる第3話は、深澤と佐久間が高知をめぐる旅をするという。 ■深澤辰哉＆佐久間大介“ふかさく”のナチュラルな笑顔があふれるショット 「鮎の塩焼きで乾杯をかわす2