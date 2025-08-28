マイセンファインフードは、カップめんに対する不満感を減らし、栄養価値とボリュームをアップする植物性の大豆ミート「マシマシの種」シリーズの第2弾商品『マシマシの種 スライスタイプ』を2025年9月1日(月)より全国にて新発売します。 マイセンファインフード『マシマシの種 スライスタイプ』 内容量：40g発売日：2025年9月1日(月)価格：オープン価格販売場所：全国のスーパーマーケット、玄米のマイセン公式EC