28日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝147円31銭前後と、前日午後5時時点に比べ45銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝171円51銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース