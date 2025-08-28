北海道・根室警察署は2025年8月28日、暴行の疑いで別海町に住む酪農業の男（36）を逮捕しました。男は8月4日午後2時すぎ、根室市西浜町1丁目にある根室総合運動公園で、根室市内に住む小学生の男の子（12）の肩を拳で殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。事件後、男の子から話を聞いた母親が警察署を訪れ、事件が発覚しました。警察によりますと、男と男の子に面識はなく、男はほかにも男の子の頬をビンタしたということ