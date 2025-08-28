フジテレビは28日、公式サイトで「当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」と題した書面を発表。元代表取締役社長の港浩一氏と、元専務取締役の大多亮氏に対して、50億円の損害賠償請求訴訟を起こしたと発表した。【書面画像】フジテレビが港浩一氏＆大多亮氏に50億円の損害賠償請求書面では「2023年6月にフジテレビの番組出演タレントとフジテレビ元従業員との間で生じた事案に関する一連のフジテレビ